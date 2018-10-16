Боснія та Герцеговина наблизилась до потрапляння в елітний Дивізіон Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Національні збірні Боснії і Герцеговини та Північної Ірландії з’ясували стосунки у Дивізіоні В Ліги націй у матчі в Сараєво на стадіоні “Грбавіца”, передає кореспондент УНН.
Лідер команди-господарки, форвард “Роми” Едін Джеко став головним героєм поєдинку. 32-річний нападник відзначився по-одному разу в кожному з таймів. В першому захисник ірландців підсковзнувся у власному штрафному та дав шанс перехопити м’яч опонентам. Вішча заволодів “шкіряною кулею” та асистував Джеко.
Довгий закид м’яча з центру поля від П’яніча обернувся на вихід на вільний простріл Джеко, який направив ігровий снаряд під дальню стійку північних ірландців — 2:0.
Примітно, що у боснійців серія із трьох перемог — 9 очок, і у випадку навіть нічиї в майбутній грі з австрійцями (3 очки), команда хорватського спеціаліста Просінецкі вийде в Дивізіон А.