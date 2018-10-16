Боснія та Герцеговина наблизилась до потрапляння в елітний Дивізіон Ліги націй

ukru
Ексклюзив
15:27 • 49517 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 89579 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 132763 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 111525 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104221 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112028 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 135169 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74768 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83158 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 172979 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.8 м/с
75 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57364 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 119573 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 102293 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 79835 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 77992 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 132764 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135170 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 172981 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 513811 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593462 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 301 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 21585 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22431 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 30842 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57364 перегляди
Актуальне
Боснія та Герцеговина наблизилась до потрапляння в елітний Дивізіон Ліги націй

Боснія та Герцеговина наблизилась до потрапляння в елітний Дивізіон Ліги націй

Київ • УНН

 • 7128 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Національні збірні Боснії і Герцеговини та Північної Ірландії з’ясували стосунки у Дивізіоні В Ліги націй у матчі в Сараєво на стадіоні “Грбавіца”, передає кореспондент УНН.

Лідер команди-господарки, форвард “Роми” Едін Джеко став головним героєм поєдинку. 32-річний нападник відзначився по-одному разу в кожному з таймів. В першому захисник ірландців підсковзнувся у власному штрафному та дав шанс перехопити м’яч опонентам. Вішча заволодів “шкіряною кулею” та асистував Джеко.

Довгий закид м’яча з центру поля від П’яніча обернувся на вихід на вільний простріл Джеко, який направив ігровий снаряд під дальню стійку північних ірландців — 2:0.

Примітно, що у боснійців серія із трьох перемог — 9 очок, і у випадку навіть нічиї в майбутній грі з австрійцями (3 очки), команда хорватського спеціаліста Просінецкі вийде в Дивізіон А.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04