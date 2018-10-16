Босния и Герцеговина приблизилась к попаданию в элитный дивизион Лиги наций

Лидер команды-хозяйки, форвард “Ромы” Эдин Джеко стал главным героем поединка. 32-летний нападающий отличился по одному разу в каждом из таймов. В первом защитник ирландцев поскользнулся в собственной штрафной и дал шанс перехватить мяч оппонентам. Вишча завладел “кожаной пулей” и ассистировал Джеко.

Длинный заброс мяча с центра поля от Пьянича обернулся выход на свободный прострел Джеко, который направил игровой снаряд под дальнюю штангу северных ирландцев — 2:0.

Примечательно, что у боснийцев серия из трех побед — 9 очков, и в случае даже ничьей в предстоящей игре с австрийцами (3 очка), команда хорватского специалиста Просинецки выйдет в Дивизион А.