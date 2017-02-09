Боржників за компослуги не позбавлятимуть водійських прав чи квартир – П.Петренко

Відповідаючи на питання, чи справді осіб, котрі мають заборгованості за комунальні платежі, будуть позбавляти водійських прав і ліцензій на ведення бізнесу, П.Петренко відповів: “Це черговий міф. Реєстр боржників справді запрацював, але його задача полягає абсолютно не в тому, щоби вести реєстр комунальних заборгованостей. Він потрібен простим громадянам і підприємцям. Наприклад, ви йдете до банку з метою покласти туди депозит, заходите в цей реєстр і дивитеся, чи не заборгував цей банк комусь гроші, а тоді приймаєте рішення, чи безпечно зберігати там свої кошти”.

Міністр також наголосив, що жодних ініціатив про відбір водійських прав, квартир за заборгованості по комунальним платежам Міністерство юстиції не виносило і виносити не буде.

Нагадаємо, у січні в Україні розпочав роботу Єдиний реєстр боржників, стосовно яких відкрито виконавчі провадження.