Должников за комуслуги не лишат водительских прав или квартир - П.Петренко

Отвечая на вопрос, действительно ли людей, которые имеет задолженности за коммунальные платежи, будут лишать водительских прав и лицензий на ведение бизнеса, П.Петренко ответил: "Это очередной миф. Реестр должников действительно заработал, но его задача заключается совершенно не в том, чтобы вести реестр коммунальных задолженностей. Он нужен простым гражданам и предпринимателям. Например, вы идете в банк с целью положить туда депозит, заходите в этот реестр и смотрите, не задолжал этот банк кому-то деньги, а потом принимаете решение, безопасно ли хранить там свои средства ".

Министр также отметил, что никаких инициатив по отбору водительских прав, квартир за задолженности по коммунальным платежам Министерство юстиции не выносило и выносить не будет.

Напомним, в январе в Украине начал работу Единый реестр должников , в отношении которых открыто исполнительное производство.