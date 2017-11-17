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Боржникам банку "Михайлівський" роз'яснили, як очистити негативну кредитну історію

Боржникам банку "Михайлівський" роз'яснили, як очистити негативну кредитну історію

Київ • УНН

 • 33589 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Якщо боржник банку "Михайлівський" повністю погасив свою кредитну заборгованість, але при цьому потрапив до реєстру бюро кредитних історій з негативною репутацією, ця ситуація поправна. Про це заявили у фінансовій компанії "Фагор", передає УНН.

Але перш ніж пред'являти претензії УБКІ, потрібно визначити, чи не припустився сам позичальник помилки при оплаті боргу, уточнили в "Фагор".

"Головна помилка - це оплата некоректному кредитору. Після заяви про неплатоспроможність банку "Михайлівський" деякі позичальники стали оплачувати борг за реквізитами Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізосіб або "обезголовленому" банку "Михайлівський". Але вони випустили з уваги той факт, що кредитний портфель банку, разом з усіма кредитними реєстрами і договорами був перезданий фінансовим компаніям і банку "Михайлівський" з травня 2016 роки не належить. Тобто до того, як в банк зайшла тимчасова адміністрація ФГВФО, кредитний портфель уже вибув з власності банку.

Зараз ми вже маємо на руках десятки рішень судів, які підтверджують право власності на кредитний портфель банку "Михайлівський". Але поки ці суди тривали, ФГВФО при кожному зручному випадку вводив людей в оману і схиляв до оплати за помилковими реквізитами. Підсумок очевидний: ті, хто оплатив ФГВФО замість "Фагор", потрапили до списку злісних боржників. І для того, щоб з цього реєстру вибути, їм потрібно повторно оплатити всю суму боргу, але вже з урахуванням відсотків за несвоєчасну оплату за реквізитами "Фагор" і тоді ми приберемо їх з цього чорного списку", - розповіли в "Фагор".

Разом з тим, у фінансовій компанії повідомили, що до реєстру УБКІ могли потрапити абсолютно чесні позичальники. І ймовірно, це маніпуляції опонентів в особі ФГВФО, відзначили в компанії.

"Це поширена практика. Справа в тому, що УБКІ особливо не заглиблюється в перевірку даних про боржників. Йому подають списки, він включає. І звичайно, ми не виключаємо підступи опонентів, які полягають в подачі сфальсифікованих списків для нагнітання ситуації. Але в цьому випадку, все набагато простіше. Якщо на руках у боржника банку "Михайлівський" є довідка від "Фагор" про погашення заборгованості, він повинен звернутися в УКБІ з оскарженням. Протягом 5 днів УБКІ повинен дати відповідь. Крім того, позичальник, який сплатив борг, має право написати коментар до своєї кредитної історії наступного характеру:

"Кредитна історія, відображена в бюро щодо мене, не відповідає дійсності. Заборгованість погашена в повному обсязі на користь нового кредитора ТОВ "ФК "ФАГОР" за ст. 1 082 ЦК України, в зв'язку з отриманням мною повідомлення про відступлення права грошової вимоги за кредитним договором, укладеним з ПАТ "Банк Михайлівський", на користь ТОВ "ФК "ФАГОР" відповідно до договору факторингу. ПАТ "Банк Михайлівський" не має прав вимоги до мене в зв'язку з відсутністю у нього оригіналів мого кредитного договору та інших документів, що містяться в матеріалах моєї кредитної справи", - роз'яснили в фінкомпанії.

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