Должникам банка "Михайловский" разъяснили, как очистить негативную кредитную историю

Но прежде чем предъявлять претензии УБКИ, нужно определить, не допустил ли сам заемщик ошибки при оплате долга, уточнили в “Фагоре”.

“Главная ошибка – это оплата некорректному кредитору. После заявления о неплатежеспособности банка “Михайловский” некоторые заемщики стали оплачивать долг по реквизитам Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физлиц или “обезглавленного” банка “Михайловский”. Но они упустили из виду тот факт, что кредитный портфель банка, вместе со всеми кредитными реестрами и договорами был переуступлен финансовым компаниям и банку “Михайловский” с мая 2016 года не принадлежит. То есть до того, как в банк зашла временная администрация ФГВФЛ, кредитный портфель уже выбыл из собственности банка.

Сейчас мы уже имеем на руках десятки решений судов, подтверждающих право собственности на кредитный портфель банка “Михайловский”. Но пока эти суды длились, ФГВФЛ при каждом удобном случае вводил людей в заблуждение и склонял к оплате по ошибочным реквизитам. Итог очевиден: те, кто оплатил ФГВФЛ вместо “Фагора”, попали в список злостных должников. И для того, чтобы с этого реестра выбыть, им нужно повторно оплатить всю сумму долга, но уже с учетом процентов за несвоевременную оплату по реквизитам “Фагор” и тогда мы уберем их с этого черного списка”, - рассказали в “Фагоре”.

Вместе с тем, в финансовой компании сообщили, что в реестр УБКИ могли попасть абсолютно честные заемщики. И вероятно, это манипуляции оппонентов в лице ФГВФЛ, отметили в компании.

“Это распространенная практика. Дело в том, что УБКИ особо не углубляется в проверку данных о должниках. Ему подают списки, он включает. И конечно, мы не исключаем происки оппонентов, которые заключаются в подаче сфальсифицированных списков для нагнетания ситуации. Но в этом случае, все гораздо проще. Если на руках у должника банка “Михайловский” имеется справка от “Фагор” о погашении задолженности, он должен обратиться в УКБИ c обжалованием. В течении 5 дней УБКИ должен дать ответ. Кроме того, оплативший долг заемщик вправе написать комментарий к своей кредитной истории следующего характера:

"Кредитная история, отраженная в бюро относительно меня, не соответствует действительности. Задолженность погашена в полном объеме в пользу нового кредитора ООО "ФК "ФАГОР" по ст. 1082 ГК Украины, в связи с получением мною уведомления об уступке денежного требования по кредитному договору, заключенному с ПАО "Банк Михайловский", в пользу ООО "ФК "ФАГОР" в соответствии с договором факторинга. ПАО "Банк Михайловский" не имеет прав требования ко мне в связи с отсутствием у него оригиналов моего кредитного договора и других документов, содержащихся в материалах моего кредитного дела", - разъяснили в финкомпании.