Боррель пропонує санкції проти двох міністрів Ізраїлю

ukenru
13:46 • 9931 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 24779 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 50784 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 82960 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 138226 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180860 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 261024 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166060 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141870 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128281 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 128310 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 64125 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 97603 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 74274 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 59711 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 9980 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 128310 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 261029 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 197415 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 227558 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5530 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 18835 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22817 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27994 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 38089 перегляди
Актуальне
Боррель пропонує санкції проти двох міністрів Ізраїлю

Боррель пропонує санкції проти двох міністрів Ізраїлю

Київ • УНН

 • 14717 перегляди

Жозеп Боррель запропонував санкції проти міністрів Ізраїлю Смотрича і Бен-Гвіра за заклики позбавити Газу гумдопомоги. Санкції передбачають заморожування активів та заборону в'їзду до ЄС.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель Жозеп Боррель запропонував запровадити санкції проти міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича і міністра національної безпеки країни Ітамара Бен-Гвіра. Вони закликали позбавити жителів сектора Газа гуманітарної допомоги. Про це пише DW, передає УНН

Деталі

Пропозиція Борреля прозвучала напередодні саміту глав МЗС 27 країн ЄС.

Смотрич і Бен-Гвір закликали заблокувати постачання гумдопомоги жителям сектору Газа. Бен-Гвір розраховує таким чином спонукати ХАМАС здатися. Смотрич же сподівається, що бойовики угрупування тоді звільнять ізраїльських заручників. Міністр фінансів Ізраїлю назвав таку блокаду сектору Газа "моральною і виправданою", навіть якщо при цьому два мільйони жителів анклаву загинуть від голоду.

Санкції, які Жозеп Боррель пропонує запровадити проти Бен-Гвіра і Смотрича, передбачають заморожування їхніх активів у Євросоюзі та заборону на в'їзд до ЄС.

Раніше також стало відомо, що Смотрич і Бен-Гвір виступають категорично проти потенційного перемир'я з ХАМАС. Сигнал про готовність до такого перемир'я, за даними CNN, у середині серпня передав Ізраїлю через єгипетських і катарських посередників новий глава радикального угруповання Яхья Сінвар.

Доповнення

26 серпня агентство Reuters повідомило, що переговори в Каїрі Ізраїлю і ХАМАС завершилися безрезультатно.

Зеленський і Нетаньяху провели телефонну розмову: перші деталі28.08.24, 20:13 • 18495 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63