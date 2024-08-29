Боррель пропонує санкції проти двох міністрів Ізраїлю
Київ • УНН
Жозеп Боррель запропонував санкції проти міністрів Ізраїлю Смотрича і Бен-Гвіра за заклики позбавити Газу гумдопомоги. Санкції передбачають заморожування активів та заборону в'їзду до ЄС.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель Жозеп Боррель запропонував запровадити санкції проти міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича і міністра національної безпеки країни Ітамара Бен-Гвіра. Вони закликали позбавити жителів сектора Газа гуманітарної допомоги. Про це пише DW, передає УНН.
Деталі
Пропозиція Борреля прозвучала напередодні саміту глав МЗС 27 країн ЄС.
Смотрич і Бен-Гвір закликали заблокувати постачання гумдопомоги жителям сектору Газа. Бен-Гвір розраховує таким чином спонукати ХАМАС здатися. Смотрич же сподівається, що бойовики угрупування тоді звільнять ізраїльських заручників. Міністр фінансів Ізраїлю назвав таку блокаду сектору Газа "моральною і виправданою", навіть якщо при цьому два мільйони жителів анклаву загинуть від голоду.
Санкції, які Жозеп Боррель пропонує запровадити проти Бен-Гвіра і Смотрича, передбачають заморожування їхніх активів у Євросоюзі та заборону на в'їзд до ЄС.
Раніше також стало відомо, що Смотрич і Бен-Гвір виступають категорично проти потенційного перемир'я з ХАМАС. Сигнал про готовність до такого перемир'я, за даними CNN, у середині серпня передав Ізраїлю через єгипетських і катарських посередників новий глава радикального угруповання Яхья Сінвар.
Доповнення
26 серпня агентство Reuters повідомило, що переговори в Каїрі Ізраїлю і ХАМАС завершилися безрезультатно.
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