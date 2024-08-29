Киев • УНН
Жозеп Боррель предложил санкции против министров Израиля Смотрича и Бен-Гвира за призывы лишить Газу гумпомощи. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет въезда в ЕС.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель Жозеп Боррель предложил ввести санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности страны Итамара Бен-Гвира. Они призвали лишить жителей сектора Газа гуманитарной помощи. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
Предложение Борреля прозвучало накануне саммита глав МИД 27 стран ЕС.
Смотрич и Бен-Гвир призвали заблокировать поставки гумпомощи жителям сектора Газа. Бен-Гвир рассчитывает таким образом побудить ХАМАС сдаться. Смотрич же надеется, что боевики группировки тогда освободят израильских заложников. Министр финансов Израиля назвал такую блокаду сектора Газа «моральной и оправданной», даже если при этом два миллиона жителей анклава погибнут от голода.
Санкции, которые Жозеп Боррель предлагает ввести против Бен-Гвира и Смотрича, предусматривают замораживание их активов в Евросоюзе и запрет на въезд в ЕС.
Ранее также стало известно, что Смотрич и Бен-Гвир выступают категорически против потенциального перемирия с ХАМАС. Сигнал о готовности к такому перемирию, по данным CNN, в середине августа передал Израилю через египетских и катарских посредников новый глава радикальной группировки Яхья Синвар.
Дополнение
26 августа агентство Reuters сообщило, что переговоры в Каире Израиля и ХАМАС завершились безрезультатно.
Зеленський і Нетаньяху провели телефонну розмову: перші деталі28 августа 2024, 17:13 • 15945 просмотров