Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель Жозеп Боррель предложил ввести санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности страны Итамара Бен-Гвира. Они призвали лишить жителей сектора Газа гуманитарной помощи. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Предложение Борреля прозвучало накануне саммита глав МИД 27 стран ЕС.

Смотрич и Бен-Гвир призвали заблокировать поставки гумпомощи жителям сектора Газа. Бен-Гвир рассчитывает таким образом побудить ХАМАС сдаться. Смотрич же надеется, что боевики группировки тогда освободят израильских заложников. Министр финансов Израиля назвал такую блокаду сектора Газа «моральной и оправданной», даже если при этом два миллиона жителей анклава погибнут от голода.

Санкции, которые Жозеп Боррель предлагает ввести против Бен-Гвира и Смотрича, предусматривают замораживание их активов в Евросоюзе и запрет на въезд в ЕС.

Ранее также стало известно, что Смотрич и Бен-Гвир выступают категорически против потенциального перемирия с ХАМАС. Сигнал о готовности к такому перемирию, по данным CNN, в середине августа передал Израилю через египетских и катарских посредников новый глава радикальной группировки Яхья Синвар.

Дополнение

26 августа агентство Reuters сообщило, что переговоры в Каире Израиля и ХАМАС завершились безрезультатно.

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