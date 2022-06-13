Боррель прокоментував заявку України на членство в ЄС

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На питання щодо заявки України на членство в ЄС Боррель відповів, що Україна готова вступити в союз.

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"Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС можна розширювати. Україна з її цінностями, культурою та історією вже готувалася приєднатися до Європи через реформи ще до вторгнення росії. Десять років тому в Салоніках ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє. Комусь це вдасться, іншим не обов’язково. А якби ми зробили те саме для України?" - заявив Боррель.

Нагадаємо

Нам доведеться співіснувати з росіянами: Боррель підтримав Макрона "не принижувати росію".