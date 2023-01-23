Боррель підтвердив надання Україні військової допомоги на 500 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив ухвалення рішення ЄС про надання Україні чергового пакету військової допомоги в 500 мільйонів євро. Про це УНН пише з посиланням на його брифінг.
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“Сьогодні ми досягли політичної згоди щодо надання ще одного траншу військової допомоги у 500 млн євро”, – заявив Боррель.
Деталі
Голова зовнішньополітичного відомства додав, що загальний обсяг військової допомоги з початку війни досяг 3,6 млрд євро, а сумарний обсяг усіх видів допомоги - 49 млрд євро.
Боррель також підтвердив ухвалення рішення про виділення 45 мільйонів євро для Допоміжної військової місії ЄС для України. Він додав, що ці кошти витратять на підготовку українських військових у Польщі.
Доповнення
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель на відкритті першого цього року засідання голів МЗС країн ЄС заявив, що Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну і тиснути на росію для припинення нею агресії.