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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Боррель подтвердил предоставление Украине военной помощи на 500 млн евро

Киев • УНН

 • 1317939 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил принятие решения ЕС о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в 500 миллионов евро. Об этом УНН пишет со ссылкой на его брифинг.

Боррель подтвердил предоставление Украине военной помощи на 500 млн евро

Цитата

“Сегодня мы достигли политического согласия относительно предоставления еще одного транша военной помощи в 500 млн евро”, – заявил Боррель.

Детали

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что общий объем военной помощи с начала войны достиг 3,6 млрд евро, а суммарный объем всех видов помощи - 49 млрд евро.

Боррель также подтвердил принятие решения о выделении 45 миллионов евро для Вспомогательной военной миссии ЕС для Украины. Он добавил, что эти средства потратят на подготовку украинских военных в Польше.

Дополнение

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на открытии первого в этом году заседания глав МИД стран ЕС заявил, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину и давить на россию для прекращения агрессии.

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