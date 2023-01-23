Боррель подтвердил предоставление Украине военной помощи на 500 млн евро

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“Сегодня мы достигли политического согласия относительно предоставления еще одного транша военной помощи в 500 млн евро”, – заявил Боррель.

Детали

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что общий объем военной помощи с начала войны достиг 3,6 млрд евро, а суммарный объем всех видов помощи - 49 млрд евро.

Боррель также подтвердил принятие решения о выделении 45 миллионов евро для Вспомогательной военной миссии ЕС для Украины. Он добавил, что эти средства потратят на подготовку украинских военных в Польше.

Дополнение

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на открытии первого в этом году заседания глав МИД стран ЕС заявил, что Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину и давить на россию для прекращения агрессии.