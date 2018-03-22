Боротися з ОЗУ поліції заважає корумпованість - експерт

КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні будь-який злочинець в Україні отримує захист і заступництво з боку тих чи інших представників влади. Ця обставина зводить до нуля будь-які спроби боротися зі злочинністю і ОЗУ в країні. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив президент Всеукраїнської асоціації операторів ринку безпеки Сергій Шабовта, передає УНН.