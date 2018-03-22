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Боротися з ОЗУ поліції заважає корумпованість - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні будь-який злочинець в Україні отримує захист і заступництво з боку тих чи інших представників влади. Ця обставина зводить до нуля будь-які спроби боротися зі злочинністю і ОЗУ в країні. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив президент Всеукраїнської асоціації операторів ринку безпеки Сергій Шабовта, передає УНН.

"Одним з каменів спотикання боротьби з оргзлочинністю є корумпованість", - сказав він.

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Експерт додав, що під такі реалії сьогодні адаптувався і адвокатський корпус.

"Будь-який злочинець сьогодні моментально отримує захист, тому що з'ясовується, що він не сам по собі - що він діяв в інтересах людини, яка при владі...

Колись я слухав виступ одного з провідних адвокатів України. І у нього запитують: скільки на сьогодні правильних і чесних юристів? Добре, якщо 80%, сказав він. Тобто, виходить, що сьогодні адвокатський світ свідомо підготовлений до того, щоб захищати помилкові істини, вибілювати людей, які скоїли злочин, а не того, хто від нього постраждав.

Чи може у такій ситуації впоратися кримінальна поліція? Абсолютно впевнений, що ні", - резюмував Шабовта.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта Василя Вовка, сплеск злочинності в Україні відбувається через відсутність професійних кадрів в органах.

Курирує боротьбу з ОЗУ сьогодні заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

Раніше він пообіцяв, що новий підрозділ НПУ по боротьбі з оргзлочинністю - УСРА - буде сформовано до кінця поточного року.

Додамо, що згідно з даними ГПУ, показники оргзлочинності в країні виросли майже в два рази порівняно з 2016 роком.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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