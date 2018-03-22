Бороться с ОПГ полиции мешает коррумпированность - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня любой преступник в Украине получает защиту и покровительство со стороны тех или иных представителей власти. Это обстоятельство сводит к нулю любые попытки бороться с преступностью и ОПГ в стране. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта, передает УНН.
“Одним из камней преткновения борьбы с оргпреступностью является коррумпированность”, — сказал он.
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Эксперт добавил, что под такие реалии сегодня адаптировался и адвокатский корпус.
“Любой преступник сегодня моментально получает защиту, потому что выясняется, что он не сам по себе — что он действовал в интересах человека, который находится во власти...
Когда-то я слушал выступление одного из ведущих адвокатов Украины. И у него спрашивают: сколько на сегодня правильных и честных юристов? Хорошо, если 80%, сказал он. То есть, получается, что сегодня адвокатский мир заведомо подготовлен к тому, чтобы защищать ложные истины, отбеливать человека, который совершил преступление, а не того, кто от него пострадал.
Может в такой ситуации справится криминальная полиция? Абсолютно уверен, что нет”, — резюмировал Шабовта.
Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта Василия Вовка, всплеск преступности в Украине происходит из-за отсутствия профессиональных кадров в органах.
Курирует борьбу с ОПГ сегодня замглавы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
Ранее он пообещал, что новое подразделение НПУ по борьбе с оргпреступностью — УСРА — будет сформировано до конца текущего года.
Добавим, что согласно данным ГПУ, показатели оргпреступности в стране выросли почти в два раза по сравнению с 2016 годом.