Бороться с ОПГ полиции мешает коррумпированность - эксперт

КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня любой преступник в Украине получает защиту и покровительство со стороны тех или иных представителей власти. Это обстоятельство сводит к нулю любые попытки бороться с преступностью и ОПГ в стране. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта, передает УНН.