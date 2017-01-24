Боротьба із корупцією і судова реформа в Україні дали позитивні результати – Й.Хан

“У контексті конституційної реформи прав людини, децентралізації та судової реформи співпраця була відмінною. Зроблений внесок у боротьбу з корупцією і є конкретна історія успіху — декларація статків, яку мають робити політики в Україні і пояснювати як заробили скільки. І це мало суттєві наслідки. Більше 4 тисяч суддів зі старої системи, як результат цього конкретного правила вирішили не бути частиною нової системи. І я впевний, ви добре розумієте, чому вони так вирішили”, — зазначив Й.Хан.

Нагадаємо, єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Хан під час виступу в ПАРЄ заявив, що очікує на рішення щодо дозволу українцям і грузинам подорожувати до країн ЄС без віз за два-три місяці.