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Боротьба із корупцією і судова реформа в Україні дали позитивні результати – Й.Хан

Київ • УНН

 • 8635 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Єврокомісар з питань політики сусідства і перемовин з розширення Йоганнес Хан повідомив, що судова реформа та децентралізація, які були проведені в Україні, дали хороші результати. Про це він заявив на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Стразбурзі, передає УНН.

“У контексті конституційної реформи прав людини, децентралізації та судової реформи співпраця була відмінною. Зроблений внесок у боротьбу з корупцією і є конкретна історія успіху — декларація статків, яку мають робити політики в Україні і пояснювати як заробили скільки. І це мало суттєві наслідки. Більше 4 тисяч суддів зі старої системи, як результат цього конкретного правила вирішили не бути частиною нової системи. І я впевний, ви добре розумієте, чому вони так вирішили”, — зазначив Й.Хан.

Нагадаємо, єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Хан під час виступу в ПАРЄ заявив, що очікує на рішення щодо дозволу українцям і грузинам подорожувати до країн ЄС без віз за два-три місяці.

Українські Національні Новини

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