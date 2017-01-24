Борьба с коррупцией и судебная реформа в Украине дали положительные результаты - Й.Хан
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Иоганнес Хан сообщил, что судебная реформа и децентрализация, которые были проведены в Украине, дали хорошие результаты. Об этом он заявил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, передает УНН.
"В контексте конституционной реформы прав человека, децентрализации и судебной реформы сотрудничество было отменным. Сделан вклад в борьбу с коррупцией и конкретная история успеха - право состояния, которую должны делать политики в Украине и объяснять как заработали сколько. И это мало существенные последствия. Более 4 тысяч судей из старой системы, как результат этого конкретного правила решили не быть частью новой системы. И я уверен, вы понимаете, почему они так решили", - отметил Й.Хан.
Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоганнес Хан во время выступления в ПАСЕ заявил, что ожидает решения о разрешении украинца и грузинам путешествовать в страны ЕС без виз через два-три месяца.