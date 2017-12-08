“Бориспіль” прийняв 10-мільйонного пасажира 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міжнародний аеропорт “Бориспіль” прийняв 10-мільйонного пасажира 2017 року, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"У порівнянні з іншими аеропортами світу це звичайно не велика цифра, проте є історичним досягненням для аеропорту “Бориспіль” та України в цілому", - йдеться у повідомленні.
Десятимільйонним пасажиром стала 27-річна одеситка Климентіна Нападовська.
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У прес-службі зазначили, що дівчині подарували ніч у готелі, безкоштовний квиток “Київ-Шарджа”, знижку на наступну мандрівку та в Duty Free, безкоштовні уроки англійської чи французької мов.