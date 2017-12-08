"Борисполь" принял десятимиллионного пассажира 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Международный аэропорт "Борисполь" принял десятимиллионного пассажира 2017 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"По сравнению с другими аэропортами мира это конечно не большая цифра, однако является историческим достижением для аэропорта "Борисполь" и Украины в целом", - говорится в сообщении.
Десятимиллионным пассажиром стала 27-летняя одесситка Климентина Нападовская.
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В пресс-службе отметили, что девушке подарили ночь в гостинице, бесплатный билет "Киев-Шарджа", скидку на следующую поездку и в Duty Free, бесплатные уроки английского или французского языков.