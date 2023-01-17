Борис Джонсон приступив до написання мемуарів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Борис Джонсон збирається написати книгу з докладним описом свого перебування на посаді прем'єр-міністра після того, як видавництво HarperCollins заявило, що викупило його мемуари. Про це УНН пише посилаючись на ВВС.
Деталі
Дата виходу мемуарів ще не призначена, а оголошення було зроблено всього через кілька місяців після того, як Джонсон був змушений покинути свою посаду, і на тлі чуток про те, що він може мати амбіції повернутися в політику.
Арабелла Пайк, директор видавництва HarperCollins, назвала мемуарами прем'єр-міністра, "не схожими на жодні інші".
Нові мемуари стануть останньою книгою, написаною колишнім журналістом Джонсоном, котрий за свою кар'єру написав кілька книг.
У 2014 році він опублікував "Фактор Черчілля", біографію свого героя та військового лідера Вінстона Черчілля.
Як депутат-консерватор Джонсон також заробив значну суму грошей на виступах, заявивши про гонорари у розмірі більше 1 мільйона фунтів стерлінгів з моменту звільнення з посади у вересні.
Час перебування Джонсона при владі був відзначений серією скандалів і пандемією Covid-19.
Доповнення
Попередні прем'єр-міністри заробили значну суму грошей на книжкових угодах.
Повідомлялося, що Тоні Блеру в 2007 році заплатили "до 5 мільйонів фунтів стерлінгів" (6,1 мільйона доларів США) за його політичні мемуари "Подорож", а Девід Кемерон, як повідомляється, заробив 1,5 мільйона фунтів стерлінгів за свої мемуари For The Record.
Колишній міністр охорони здоров'я Метт Хенкок опублікував свою власну версію дій уряду у зв'язку з пандемією наприкінці минулого року, випустивши свої "Щоденники пандемії".