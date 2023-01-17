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The New York Times

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Борис Джонсон приступив до написання мемуарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Борис Джонсон збирається написати книгу з докладним описом свого перебування на посаді прем'єр-міністра після того, як видавництво HarperCollins заявило, що викупило його мемуари. Про це УНН пише посилаючись на ВВС.

Борис Джонсон приступив до написання мемуарів

Деталі

Дата виходу мемуарів ще не призначена, а оголошення було зроблено всього через кілька місяців після того, як Джонсон був змушений покинути свою посаду, і на тлі чуток про те, що він може мати амбіції повернутися в політику.

Арабелла Пайк, директор видавництва HarperCollins, назвала мемуарами прем'єр-міністра, "не схожими на жодні інші".

Нові мемуари стануть останньою книгою, написаною колишнім журналістом Джонсоном, котрий за свою кар'єру написав кілька книг.

У 2014 році він опублікував "Фактор Черчілля", біографію свого героя та військового лідера Вінстона Черчілля.

Як депутат-консерватор Джонсон також заробив значну суму грошей на виступах, заявивши про гонорари у розмірі більше 1 мільйона фунтів стерлінгів з моменту звільнення з посади у вересні.

Час перебування Джонсона при владі був відзначений серією скандалів і пандемією Covid-19.

Доповнення

Попередні прем'єр-міністри заробили значну суму грошей на книжкових угодах.

Повідомлялося, що Тоні Блеру в 2007 році заплатили "до 5 мільйонів фунтів стерлінгів" (6,1 мільйона доларів США) за його політичні мемуари "Подорож", а Девід Кемерон, як повідомляється, заробив 1,5 мільйона фунтів стерлінгів за свої мемуари For The Record.

Колишній міністр охорони здоров'я Метт Хенкок опублікував свою власну версію дій уряду у зв'язку з пандемією наприкінці минулого року, випустивши свої "Щоденники пандемії".

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