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Борис Джонсон приступил к написанию мемуаров

Киев • УНН

 • 321608 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Борис Джонсон собирается написать книгу с подробным описанием своего пребывания на посту премьер-министра после того, как издательство HarperCollins заявило, что выкупило его мемуары. Об этом УНН пишет ссылаясь на ВВС.

Борис Джонсон приступил к написанию мемуаров

Детали

Дата выхода мемуаров еще не назначена, а объявление было сделано всего через несколько месяцев после того, как Джонсон был вынужден покинуть свой пост, и на фоне слухов о том, что он может иметь амбиции вернуться в политику.

Арабелла Пайк, директор издательства HarperCollins, назвала мемуары премьер-министра, "не похожими ни на какие другие".

Новые мемуары станут последней книгой, написанной бывшим журналистом Джонсоном, который за свою карьеру написал несколько книг.

В 2014 году он опубликовал "Фактор Черчилля", биографию своего героя и военного лидера Уинстона Черчилля.

Как депутат-консерватор Джонсон также заработал значительную сумму денег на выступлениях, заявив о гонорарах в размере более 1 миллиона фунтов стерлингов с момента увольнения с должности в сентябре.

Время пребывания Джонсона у власти было отмечено серией скандалов и пандемией Covid-19.

Дополнение

Предыдущие премьер-министры заработали значительную сумму денег на книжных сделках.

Сообщалось, что Тони Блэру в 2007 году заплатили "до 5 миллионов фунтов стерлингов" (6,1 миллиона долларов США) за его политические мемуары "Путешествие", а Дэвид Кэмерон, как сообщается, заработал 1,5 миллиона фунтов стерлингов за свои мемуары For The Record.

Бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок опубликовал свою собственную версию действий правительства в связи с пандемией в конце прошлого года, выпустив свои "Дневники пандемии".

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