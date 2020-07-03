Борги перед шахтарями погашено – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Держава погасила борги перед шахтарями. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.
"Стосовно заробітних плат шахтарів і ситуації у вугільній галузі. Уряд стурбований цією ситуацією, це питання на щоденному контролі. В.о. міністра енергетики брала участь у виїздному засіданні комітету на одній з державних ТЕС", - зазначив Шмигаль.
Він розповів, що на виплати зарплат і погашення заборгованості уряд спрямував 3,5 млрд грн за 6 місяців 2020 року. Та додав, що на сьогодні держава не має боргів перед шахтарями.
"Крім того, уряд ухвалив постанову, якою зобов'язав викуповувати вугілля з українських шахт", - зазначив Прем'єр.
Нагадаємо, українське вугілля матиме пріоритет на теплових електростанціях. Відповідне рішення прийняв уряд в рамках Антикризового штабу.