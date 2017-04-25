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Борги "ДНР" за світло в десятки разів менші, ніж в "ЛНР" – І.Насалик

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Борги "ДНР" за електропостачання в десятки разів менші, ніж борги "ЛНР". Про це в ефірі "112 Україна" заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик, передає УНН.

"Коли ви ставите питання про відключення неконтрольованої частини Донецької області, то повинен сказати, що там є система перетоків і боргові зобов’язання, скажемо, помісячні в десятки разів менші, ніж ті зобов’язання, які є між неконтрольованою і контрольованою територією Луганської області", - сказав І.Насалик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Г.Тука не виключив припинення електропостачання в ОРДО

Нагадаємо, Україна зупинила подачу електроенергії в ОРЛО.

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