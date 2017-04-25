Борги "ДНР" за світло в десятки разів менші, ніж в "ЛНР" – І.Насалик

"Коли ви ставите питання про відключення неконтрольованої частини Донецької області, то повинен сказати, що там є система перетоків і боргові зобов’язання, скажемо, помісячні в десятки разів менші, ніж ті зобов’язання, які є між неконтрольованою і контрольованою територією Луганської області", - сказав І.Насалик.

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Нагадаємо, Україна зупинила подачу електроенергії в ОРЛО.