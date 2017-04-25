Долги "ДНР" за свет в десятки раз меньше, чем в "ЛНР" - И.Насалик

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15554 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75776 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138625 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110387 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112402 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109830 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102225 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106377 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103061 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Долги "ДНР" за свет в десятки раз меньше, чем в "ЛНР" - И.Насалик

Долги "ДНР" за свет в десятки раз меньше, чем в "ЛНР" - И.Насалик

Киев  •  УНН

 • 14263 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Долги "ДНР" за электроснабжение в десятки раз меньше, чем долги "ЛНР". Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНН.

"Когда вы задаете вопрос об отключении неконтролируемой части Донецкой области, то должен сказать, что там есть система перетоков и долговые обязательства, скажем, помесячные в десятки раз меньше, чем те обязательства, которые есть между неконтролируемой и контролируемой территории Луганской области", - сказал И.Насалик.

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Напомним, Украина остановила подачу электроэнергии в ОРЛО.

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