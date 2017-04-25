Долги "ДНР" за свет в десятки раз меньше, чем в "ЛНР" - И.Насалик
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Долги "ДНР" за электроснабжение в десятки раз меньше, чем долги "ЛНР". Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНН.
"Когда вы задаете вопрос об отключении неконтролируемой части Донецкой области, то должен сказать, что там есть система перетоков и долговые обязательства, скажем, помесячные в десятки раз меньше, чем те обязательства, которые есть между неконтролируемой и контролируемой территории Луганской области", - сказал И.Насалик.
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