Долги "ДНР" за свет в десятки раз меньше, чем в "ЛНР" - И.Насалик

"Когда вы задаете вопрос об отключении неконтролируемой части Донецкой области, то должен сказать, что там есть система перетоков и долговые обязательства, скажем, помесячные в десятки раз меньше, чем те обязательства, которые есть между неконтролируемой и контролируемой территории Луганской области", - сказал И.Насалик.

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Напомним, Украина остановила подачу электроэнергии в ОРЛО.