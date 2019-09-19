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Борг пільговиків перед “Нафтогазом” зріс до 62,2 млрд грн

Борг пільговиків перед “Нафтогазом” зріс до 62,2 млрд грн

Київ • УНН

 • 7554 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. За тиждень борг пільговиків за газ перед НАК Нафтогаз зріс на 1,3% — до 62,2 млрд грн. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.

“За тиждень виробники тепла збільшили борг на 305 млн грн (0,9%), регіональні газозбутові підприємства — на 527 млн грн (2,4%). Підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) зменшили борг на 27 млн грн (0,6%)”, — йдеться в повідомленні.

Так, станом на 17 вересня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК “Нафтогаз України” складає близько 40 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 278 млн грн (0,7%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 22,4 млрд грн, в тому числі за категоріями споживачів, які не підпадають під дію ПСО — 234 млн грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 527 млн грн (2,4%).

А заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 3 млн грн (0,1%) та складає близько 3,4 млрд грн.

“Заборгованість КП ВО Київради „Київтеплоенерго“ за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 118 млн грн (3,4%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,6 млрд грн за усіма договорами, укладеними з Компанією”, — йдеться в повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, за тиждень пільговики зменшили борги за газ перед НАК “Нафтогаз України” на 1% — до 62,9 млрд грн.

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