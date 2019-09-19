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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46348 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109383 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101280 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108504 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118826 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147864 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148359 просмотра

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Долг льготников перед "Нафтогазом" вырос до 62,2 млрд грн

Долг льготников перед "Нафтогазом" вырос до 62,2 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 7553 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. За неделю долг льготников за газ перед НАК Нафтогаз вырос на 1,3% - до 62,2 млрд грн. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“За неделю производители тепла увеличили долг на 305 млн грн (0,9%), региональные газозбутови предприятия — на 527 млн грн (2,4%). Предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) уменьшили долг на 27 млн грн (0,6%)”, — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 17 сентября суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет около 40 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 278 млн грн (0,7%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 22,4 млрд грн, в том числе по категориям потребителей, которые не подпадают под действие ПСО — 234 млн грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 527 млн грн (2,4%).

А задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 3 млн грн (0,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.

“Задолженность КП ВО Киевсовета „Киевтеплоэнерго“ за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю увеличилась на 118 млн грн (3,4%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,6 млрд грн по всем договорам, заключенным с Компанией ”, - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, за неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК “Нафтогаз Украины” на 1% — до 62,9 млрд грн.

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