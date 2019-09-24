Борг Газпрому перед Нафтогазом зріс на 257 млн доларів - звіт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Борг російського “Газпрому” перед НАК “Нафтогаз України” у вигляді пені, яка нараховується на прострочку виплати російською компанією в 2 560 мільйонів доларів США відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, станом на 30 червня поточного року склав 2 817 мільйонів доларів США. Про це свідчить скорочена консолідована проміжна фінансова звітність Нафтогазу за перше півріччя, передає УНН.

Так, повідомляється, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський Арбітраж виніс остаточне рішення у Арбітражному провадженні щодо транзиту газу, яким, крім іншого, задовольнив вимоги Компанії про відшкодування збитків, завданих порушенням Газпромом зобов’язань щодо мінімальних обсягів транзиту газу в 2009-2017 роках.

“В результаті Трибунал присудив стягнути з Газпрому на користь Компанії 4 674 мільйони доларів США як компенсацію за заподіяні збитки. Також Трибунал здійснив залік зустрічних вимог сторін, задоволених у рамках Арбітражного провадження щодо купівлі-продажу газу та Арбітражного провадження щодо транзиту газу, підтримавши відповідну вимогу Компанії. Як наслідок, Трибунал призначив нетто суму, яку Газпром має сплатити на користь Нафтогазу у розмірі 2 560 мільйонів доларів США”, — йдеться у звітності.

Зазначається, що за цю суму також нараховується пеня за прострочку платежу.

“Станом на 30 червня 2019 року, нетто сума, яку Газпром має сплатити на користь Компанії після проведення взаємозаліку, складає 2 817 мільйонів доларів США, включаючи відсотки”, — зауважили в компанії.

У “Нафтогазі” зазначили, що, станом на дату затвердження скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності, цю суму не було погашено.

Як повідомляв УНН, “Газпром” ініціював новий арбітраж проти “Нафтогазу”.

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