Борг Газпрому перед Нафтогазом зріс на 257 млн доларів - звіт

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Борг російського “Газпрому” перед НАК “Нафтогаз України” у вигляді пені, яка нараховується на прострочку виплати російською компанією в 2 560 мільйонів доларів США відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу, станом на 30 червня поточного року склав 2 817 мільйонів доларів США. Про це свідчить скорочена консолідована проміжна фінансова звітність Нафтогазу за перше півріччя, передає УНН.