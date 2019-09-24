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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46315 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109378 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101275 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108498 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118823 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147862 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148357 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Долг Газпрома перед Нафтогазом вырос на 257 млн долларов - отчет

Долг Газпрома перед Нафтогазом вырос на 257 млн долларов - отчет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Долг российского "Газпрома" перед НАК "Нафтогаз Украины" в виде пени, начисляемой на просрочку выплаты российской компанией в 2 560 миллионов долларов США в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, по состоянию на 30 июня текущего года составил 2 817 миллионов долларов США. Об этом свидетельствует сокращенное консолидированная промежуточная финансовая отчетность Нафтогаза за первое полугодие, передает УНН.

Так, сообщается, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по Арбитражному производству по транзиту газа, которым, помимо прочего, удовлетворил требования компании о возмещении убытков, причиненных нарушением Газпромом обязательств по минимальным объемам транзита газа в 2009-2017 годах.

“В результате Трибунал приговорил взыскать с Газпрома в пользу Компании 4 674 миллиона долларов США в качестве компенсации за причиненный ущерб. Также Суд осуществил зачет встречных требований сторон, удовлетворенных в рамках Арбитражного производства по купле-продаже газа и Арбитражного производства по транзиту газа, поддержав соответствующее требование компании. Как следствие, Суд назначил нетто сумму, которую Газпром должен заплатить в пользу Нафтогаза в размере 2 560 миллионов долларов США”, — говорится в отчетности.

Отмечается, что за эту сумму также начисляется пеня за просрочку платежа.

“По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую Газпром должен заплатить в пользу Компании после проведения взаимозачета, составляет 2 817 млн долларов США, включая проценты”, — отметили в компании.

В “Нафтогазе” отметили, что по состоянию на дату утверждения сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности, эта сумма не была погашена.

Как сообщал УНН, “Газпром” инициировал новый арбитраж против “Нафтогаза”.

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