Борець Беленюк тріумфував на міжнародних змаганнях у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Дві медалі здобули українські борці-класики на рейтинговому турнірі в Туреччині, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
У Стамбулі завершився 36-й Міжнародний турнір “Vehbi Emre & Hamit Kaplan”, де за рейтингові бали змагалися і представники України.
Чемпіоном престижного турніру в Туреччині став Жан Беленюк (категорія 87 кг). У фінальній сутичці наш земляк змагався з азербайджанцем (Ісламом Аббасовим) і переміг з рахунком 3:1.
У ваговій категорії до 67 кг бронзову нагороду здобув Денис Дем’янков, обійшовши представника Азербайджану Каріма Яфарова.
Нагадаємо, що Беленюк виразив свою точку зору щодо рішення чиновників стосовно виступів українських борців на ЧЄ у Росії.