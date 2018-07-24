Борец Беленюк победил на международных соревнованиях в Турции

В Стамбуле завершился 36-й Международный турнир “Vehbi Emre & Hamit Kaplan”, где за рейтинговые баллы соревновались и представители Украины.

Чемпионом престижного турнира в Турции стал Жан Беленюк (категория 87 кг). В финальной схватке наш земляк соревновался с азербайджанцем (Исламом Аббасовым) и победил со счетом 3:1.

В весовой категории до 67 кг бронзовую награду получил Денис Демьянков, обойдя представителя Азербайджана Карима Яфарова.

Напомним, что Беленюк выразил свою точку зрения относительно решения чиновников относительно выступлений украинских борцов на ЧЕ в России.