Бондаренко і Цуренко не змогли подолати перше коло турніру в Майамі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Друга та четверта ракетки України Леся Цуренко та Катерина Бондаренко відповідно, провели перші поєдинки престижного турніру WTA Premier Mandatory, що стартував у Майамі, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
По ходу вирішальної партії з австралійкою Айлою Томлянович, киянка Цуренко лідирувала 5:2, але відрив не втримала, поступившись чотири гейми поспіль. Цуренко могла перервати безвиграшну серію геймів, коли суперниця подавала на матч, проте скористатися потрійним брейкпойнт нашій тенісистці не вдалося. Поєдинок тривав 2 години і 25 хвилин — 6:3, 4:6, 5:7.
Бондаренко також в трисетовому протистоянні не зуміла подолати бар’єр першого раунду основної сітки змагань, поступившись бельгійці ван Ейтванк — 7:6 (3), 5:7, 1:6.
Зазначимо, що з другого кола свої виступи на даному Прем’єрі розпочне четверта ракетка світу Еліна Світоліна матчем проти переможниці пари Наомі Осака — Серена Вільямс.