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Бондаренко и Цуренко не смогли преодолеть первый круг турнира в Майами

Бондаренко и Цуренко не смогли преодолеть первый круг турнира в Майами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Вторая и четвертая ракетки Украины Леся Цуренко и Катерина Бондаренко соответственно, провели первые поединки престижного турнира WTA Premier Mandatory, стартовавший в Майами, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

По ходу решающей партии с австралийкой Айлой Томлянович, киевлянка Цуренко лидировала 5:2, но отрыв не удержала, уступив четыре гейма подряд. Цуренко могла прервать безвыигрышную серию геймов, когда соперница подавала на матч, однако воспользоваться тройным брейкпойнт нашей теннисистке не удалось. Поединок продолжался 2:00 и 25 минут — 6:3, 4:6, 5:7.

Бондаренко также в трехсетовом противостоянии не сумела преодолеть барьер первого раунда основной сетки соревнований, уступив бельгийцы ван Ейтванк — 7:6 (3), 5:7, 1:6.

Отметим, что со второго круга свои выступления на данном Премьере начнет четвертая ракетка мира Элина Свитолина матчем против победительницы пары Наоми Осака — Серена Уильямс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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