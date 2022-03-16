Бомбардування Запоріжжя: російські ракети влучили у вокзал та ботанічний сад

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"Ранок виявився недобрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними, ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду", — написав Старух.

Голова ОДА також додав, що внаслідок ракетного удару по вокзалу Запоріжжя-2 повилітали вікна.

Нагадаємо

Вночі 16 березня повідомили про вибух на залізничному вокзалі Запоріжжя-2.