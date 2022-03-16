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Бомбардировка Запорожья: российские ракеты попали в вокзал и ботанический сад

Киев • УНН

 • 340200 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В результате бомбардировки Запорожья ракета российских оккупантов попала не только в железнодорожный вокзал, но и в район ботанического сада. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, информирует УНН.

Детали

"Утро оказалось недобрым. Главная новость - впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб. Вторая ракета прилетела в район ботанического сада", — написал Старух.

Председатель ОГА также добавил, что в результате ракетного удара по вокзалу Запорожье-2 повылетали окна.

Напомним

Ночью 16 марта сообщили о взрыве на железнодорожном вокзале Запорожье-2.

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