Бомба, яка не вибухнула в метро Санкт-Петербурга, була начинена вражаючими елементами - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Вибуховий пристрій, який не вибухнув у метро Санкт-Петербурга, був начинений вражаючими елементами. Про це РІА Новости повідомило джерело, передає УНН.
"Бомба, яка не вибухнула в метро Санкт-Петербурга, була начинена вражаючими елементами...вибуховий пристрій був захований в сумці", - повідомило джерело.
Нагадаємо, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.
З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.
Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.
У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.
Як повідомляв УНН, СК РФ кваліфікував вибух у метро Санкт-Петербурга як теракт.