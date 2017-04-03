Бомба, которая не взорвалась в метро Санкт-Петербурга, была начинена поражающими элементами - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Взрывное устройство, которое не взорвалось в метро Санкт-Петербурга, было начинено поражающими элементами. Об этом РИА Новости сообщил источник, передает УНН.
"Бомба, которая не взорвалась в метро Санкт-Петербурга, была начинена поражающими элементами ... взрывное устройство было спрятано в сумке", - сообщил источник.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие .
Из официальных источников известно о 50 пострадавших .
По состоянию на 16:00 о украинском среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было .
В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом .
Как сообщал УНН, СК РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как теракт .