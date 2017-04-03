Бомба, которая не взорвалась в метро Санкт-Петербурга, была начинена поражающими элементами - СМИ

"Бомба, которая не взорвалась в метро Санкт-Петербурга, была начинена поражающими элементами ... взрывное устройство было спрятано в сумке", - сообщил источник.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие .

Из официальных источников известно о 50 пострадавших .

По состоянию на 16:00 о украинском среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было .

В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом .

Как сообщал УНН, СК РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как теракт .