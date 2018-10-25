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Болтон: США вважають Південний Кавказ вкрай важливим регіоном зі стратегічної точки зору

Болтон: США вважають Південний Кавказ вкрай важливим регіоном зі стратегічної точки зору

Київ • УНН

 • 8190 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сполучені Штати вважають Південний Кавказ надзвичайно важливим для себе зі стратегічної точки зору регіоном. Про це заявив в інтерв’ю телерадіокомпанії “Голос Америки” помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, який прибув в середу з візитом в Азербайджан, повідомляє УНН.

“Ми вважаємо Південний Кавказ надзвичайно важливим для Сполучених Штатів зі стратегічної точки зору регіоном. Йдеться, зокрема, про Азербайджан, який є єдиною країною, що межує одночасно з Росією і Іраном”, — сказав він.

За словами Болтона, в ході свого візиту він, зокрема, обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і міністром закордонних справ Ельмаром Мамедьяровим санкції відносно Ірану і їх вплив на Азербайджан. “Ми маємо намір дуже активно проводити політику цих санкцій, більш активно, ніж до угоди щодо іранської ядерної програми. Ми очікуємо введення нових санкцій, але не хочемо в результаті цього заподіяти шкоду нашим друзям в Азербайджані”, — зазначив помічник президента США. “Я впевнений, що ми знайдемо варіант, який буде прийнятний для обох сторін і дозволить досягти і тієї, і іншої мети: не завдати шкоди Азербайджану, але в той же час вчинити максимальний тиск на Іран”, — додав він.

Болтон зазначив, що обговорив і проблему Нагірного Карабаху. “Ми вважаємо, що досягнення результату, який задовольнив би обидві сторони (Азербайджан і Вірменію), особливо важливий, з огляду на стратегічне значення регіону”, — підкреслив він.

Помічник президента США також не виключив того, що Дональд Трамп може використовувати свої повноваження, щоб призупинити дію 907-ї поправки до Акту про підтримку свободи, що обмежує надання Азербайджану допомоги з боку США на державному рівні, як це робили його попередники. “Це положення було затверджено Конгресом. Виконавча гілка влади не обов’язково дотримується тієї ж політичної лінії і, згідно з нашою конституцією, насправді саме президент визначає зовнішню політику. У багатьох випадках різні президенти призупиняли дію цього положення, щоб проводити закупівлі, і ми постійно розглядаємо цю можливість, щоб вирішити, чи потрібно це”, — сказав він.

Поправка була прийнята Конгресом в 1992 році і забороняла надання допомоги Баку по урядовій лінії з боку американської адміністрації в зв’язку з конфліктом між Азербайджаном і Вірменією. Довгі роки азербайджанська дипломатія домагається скасування 907-ї поправки.

Як повідомляв УНН, Джон Болтон пояснив вихід США з угоди про ядерні озброєння.

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