Болтон проведе змістовні зустрічі з керівництвом України - Чалий
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон проведе змістовні зустрічі з українським керівництвом. Про це під час брифінгу повідомив посол України в США Валерій Чалий, передає кореспондент УНН.
"Будуть змістовні зустрічі – і з Президентом, з Прем'єр-міністром, міністром закордонних справ, міністром оборони. Але ми запросили повноваженого представника президента США взяти участь у параді. Там будуть американські підрозділи, американські воїни, стоятимуть разом з нашими плечем до плеча", - повідомив Чалий.
Як повідомляв УНН, у посольстві США в Україні підтвердили, що Болтон приїде в Київ у першій половині дня 24 серпня та відвідає урочистості на честь 27-ї річниці Незалежності України.