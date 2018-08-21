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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Болтон проведет содержательные встречи с руководством Украины - Чалый

Киев • УНН

 • 8954 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон проведет содержательные встречи с украинским руководством. Об этом во время брифинга сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент УНН.

Болтон проведет содержательные встречи с руководством Украины - Чалый

"Будут содержательные встречи - и с Президентом, с Премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны. Но мы пригласили полномочного представителя президента США принять участие в параде. Там будут американские подразделения, американские воины, стоять вместе с нашими плечом к плечу", - сообщил Чалый.

Как сообщал УНН, в посольстве США в Украине подтвердили, что Болтон приедет в Киев в первой половине дня 24 августа и посетит торжества в честь 27-й годовщины Независимости Украины.

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