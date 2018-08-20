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Болтон обговорить з секретарем РБ Росії гострі міжнародні проблеми - Пєсков

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев під час зустрічі в Женеві з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном обговорить двосторонні відносини і гострі міжнародні проблеми. Про це заявив журналістам прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Болтон обговорить з секретарем РБ Росії гострі міжнародні проблеми - Пєсков

Зазначається, що зустріч відбудеться 23 серпня в Женеві.

"Звичайно, в першу чергу це двосторонні відносини та той стан, в якому перебувають ці двосторонні відносини, і також, звичайно, обмін думками щодо найбільш гострих міжнародних проблем, список яких також добре відомий", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання щодо тем зустрічі.

"Якогось твердо фіксованого порядку денного немає", - додав він.

Пєсков нагадав, що зустріч Патрушева і Болтона буде продовжувати розмову, що розпочали президенти РФ і США - Володимир Путін і Дональд Трамп - в Гельсінкі.

Як повідомляв УНН, радник Президента США з питань національної безпеки Болтон приїде в Київ у першій половині дня 24 серпня та відвідає урочистості на честь 27-ї річниці Незалежності України.

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