Болтон обсудит с секретарем СБ России острые международные проблемы - Песков

Отмечается, что встреча состоится 23 августа в Женеве.



"Конечно, в первую очередь это двусторонние отношения и то состояние, в котором находятся эти двусторонние отношения, и также, конечно, обмен мнениями по наиболее острым международным проблемам, список которых также хорошо известен", - сказал Песков, отвечая на вопрос о тем встречи .



"Какой-то твердо фиксированной повестки дня нет", - добавил он.



Песков напомнил, что встреча Патрушева и Болтона будет продолжать разговор, который начали президенты РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - в Хельсинки.



Как сообщал УНН, советник Президента США по вопросам национальной безопасности Болтон приедет в Киев в первой половине дня 24 августа и посетит торжества в честь 27-й годовщины Независимости Украины.



