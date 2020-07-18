Болгарія подякувала Україні за створення на Одещині району з болгарським населенням

“На сьогодні 74 000 болгар в Україні були об'єднані в один новий адміністративний район з центром у місті Болграді після адміністративної реформи. Дякую українському уряду та моєму другові, міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі”, - написала Захарієва.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР.



Загалом утворено 136 районів.

Today 74 000 #Bulgarians in #Ukraine have been united in one new administrative district, centered on the city of #Bolgrad, after the administrative reform! My thanks to the Ukrainian government & my friend, foreign minister @DmytroKuleba @MFA_Ukraine pic.twitter.com/PIB7U1KYNd