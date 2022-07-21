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Болгарія планує закупити нові бойові літаки F-16 у США

Болгарія планує закупити нові бойові літаки F-16 у США

Київ • УНН

 • 164119 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Болгарські урядовці у четвер обговорили пропозицію щодо купівлі нових бойових літаків F-16 у США. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Вашингтон запропонував Болгарії партію з восьми винищувачів F-16 з більш сучасним обладнанням, повідомив міністр оборони. Міністр зауважив, що Болгарії буде вигідно прийняти цю пропозицію.

Купівля, призначена для поповнення повітряного флоту країни викликала політичні суперечки. Проросійські політичні сили в парламенті виступили проти покупки літаків.

Друге голосування, необхідне для завершення покупки літаків, має бути проведене парламентом до жовтня.

Додамо

У 2019 році Болгарія заплатила повні 1,2 мільярда доларів за своїм першим контрактом на покупку восьми винищувачів F-16 у США.

Lockheed Martin, виробник F-16, планував поставити вісім літаків із передоплатою у 2023 році. Пояснивши, що пандемія COVID-19 порушила виробництво, виробник пізніше переніс дату постачання на 2025 рік.

Флот болгарських ВПС складається приблизно з 15 бойових літаків колишнього МіГу російського виробництва, лише деякі з них можуть літати.

У квітні Агентство США зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DFCA) заявило, що Державний департамент схвалив можливий продаж Болгарії чотирьох винищувачів F-16 C Block 70 та чотирьох винищувачів F-16 D Block 70 разом з відповідним обладнанням за орієнтовною ціною 1,673 мільярда доларів.

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