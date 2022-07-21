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Болгария планирует закупить новые боевые самолеты F-16 в США

Болгария планирует закупить новые боевые самолеты F-16 в США

Киев • УНН

 • 164117 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Болгарские чиновники в четверг обсудили предложение о покупке новых боевых самолетов F-16 у США. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вашингтон предложил Болгарии партию из восьми истребителей F-16 с более современным оборудованием, сообщил министр обороны. Министр отметил, что Болгарии будет выгодно принять это предложение.

Покупка, предназначенная для пополнения воздушного флота страны вызвала политические споры. Пророссийские политические силы в парламенте выступили против покупки самолетов.

Второе голосование, необходимое для завершения покупки самолетов, должно быть проведено парламентом до октября.

Добавим

В 2019 году Болгария заплатила полные 1,2 миллиарда долларов по своему первому контракту на покупку восьми истребителей F-16 в США.

Lockheed Martin, производитель F-16, планировал поставить восемь самолетов с предоплатой в 2023 году. Объяснив, что пандемия COVID-19 нарушила производство, производитель позже перенес дату поставки на 2025 год.

Флот болгарских ВВС состоит примерно из 15 боевых самолетов бывшего МиГа российского производства, лишь некоторые из них могут летать.

В апреле Агентство США по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DFCA) заявило, что Государственный департамент одобрил возможную продажу Болгарии четырех истребителей F-16 C Block 70 и четырех истребителей F-16 D Block 70 вместе с соответствующим оборудованием по ориентировочной цене 1,673 миллиарда долларов.

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