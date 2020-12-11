Боксери Джошуа та Пулєв влаштували словесну перепалку на процедурі зважування

Чинний чемпіон виявився важчим за болгарина майже на 1 кг. Під Джошуа ваги показали 108,8 кг, а під Пулєвим — 107,9 кг.

Варто відзначити, що на зважуванні боксери дали волю словам. Перепалка тривала понад три хвилини, але завершилася без сутички.

Додамо, бій спортсменів пройде 12 грудня у Лондоні.