Боксеры Джошуа и Пулев устроили словесную перепалку на процедуре взвешивания
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Джошуа (23-1, 21 КО) и обязательный претендент Пулев (28-1, 14 КО) на официальной процедуре взвешивания провели последнюю встречу перед боем, передает УНН со ссылкой на “Ring TV”.
Действующий чемпион оказался тяжелее болгарина почти на 1 кг. У Джошуа весы показали 108,8 кг, а под Пулевым — 107,9 кг.
Стоит отметить, что на взвешивании боксеры дали волю словам. Перепалка продолжалась более трех минут, но завершилась без схватки.
Добавим, бой спортсменов пройдет 12 мая в Лондоне.