Боксер з ПАР встановив світовий рекорд за швидкістю нокауту у чемпіонському бою

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Південноафриканський боксер Золані Тете встановив світовий рекорд, вигравши бій за звання чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) за найкоротший проміжок часу в історії титульних двобоїв, інформує УНН з посиланням на The Mirror.

У поєдинку в Белфасті Тете першим же ударом у підборіддя відправив свого співвітчизник Сібонісо Гонья в нокаут. На це рекордсмену знадобилося 11 секунд.

"Я знав, що Гонья не протримається. Я виграв у першому раунді! Мої тренери - це ті, хто робить роботу за лаштунками, я хотів би подякувати їм", - підкреслив переможець двобою.

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Примітно, що Гонья отримав медичну допомогу прямо на ринзі, скориставшись кисневою маскою перед тим, яки піднятися з настилу.

Варто зазначити, що попередній рекорд був встановлений в 1994 році, коли Даніель Хіменес нокаутував Харальда Гейера за 17 секунд.

Українські Національні Новини

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