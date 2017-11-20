Боксер з ПАР встановив світовий рекорд за швидкістю нокауту у чемпіонському бою

У поєдинку в Белфасті Тете першим же ударом у підборіддя відправив свого співвітчизник Сібонісо Гонья в нокаут. На це рекордсмену знадобилося 11 секунд.

"Я знав, що Гонья не протримається. Я виграв у першому раунді! Мої тренери - це ті, хто робить роботу за лаштунками, я хотів би подякувати їм", - підкреслив переможець двобою.

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Примітно, що Гонья отримав медичну допомогу прямо на ринзі, скориставшись кисневою маскою перед тим, яки піднятися з настилу.

Варто зазначити, що попередній рекорд був встановлений в 1994 році, коли Даніель Хіменес нокаутував Харальда Гейера за 17 секунд.