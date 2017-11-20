Боксер из ПАР установил мировой рекорд по скорости нокаута в чемпионском бою

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Южноафриканский боксер Золани Тете установил мировой рекорд, выиграв бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в кратчайший промежуток времени в истории титульных поединков, информирует УНН со ссылкой на The Mirror.

В поединке в Белфасте Тете первым же ударом в подбородок отправил своего соотечественник Сибонисо гонь в нокаут. На это рекордсмена понадобилось 11 секунд.

"Я знал, что гонь не продержится. Я выиграл в первом раунде! Мои тренеры - это те, кто делает работу за кулисами, я хотел бы поблагодарить их", - подчеркнул победитель поединка.

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Примечательно, что гонь получил медицинскую помощь прямо на ринге, воспользовавшись кислородной маской перед тем, к подняться с настила.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда Даниэль Хименес нокаутировал Харальда Гейера за 17 секунд.

Украинские Национальные Новости

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