Боксер из ПАР установил мировой рекорд по скорости нокаута в чемпионском бою

В поединке в Белфасте Тете первым же ударом в подбородок отправил своего соотечественник Сибонисо гонь в нокаут. На это рекордсмена понадобилось 11 секунд.

"Я знал, что гонь не продержится. Я выиграл в первом раунде! Мои тренеры - это те, кто делает работу за кулисами, я хотел бы поблагодарить их", - подчеркнул победитель поединка.

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Примечательно, что гонь получил медицинскую помощь прямо на ринге, воспользовавшись кислородной маской перед тем, к подняться с настила.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда Даниэль Хименес нокаутировал Харальда Гейера за 17 секунд.