Боксер Усик розповів про можливість проведення бою із Тайсоном
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Український “хевівейтер” Олександр Усик висловився про повернення легендарного Майка Тайсона в бокс, передає УНН з посиланням на “The Sun”.
Українець виразив думку з приводу причини повернення у ринг легенди Майка Тайсона.
“Думаю, він почав боксувати з нудьги. Людина потребує справі, яке йому подобається. Якщо Тайсон взявся за старе, то я вважаю, що це добре, оскільки він виглядає фантастично, скинув вагу і щасливий. Так чому б і ні?”, — сказав Усик.
Крім того, Усик не збирається виходити на ринг проти Тайсона.
“Не думаю, що побився б з Майком Тайсоном, скоріше б по-дружньому його обняв”, — додав Усик.
Нагадаємо, у листопаді 54-річний Тайсон провів восьмираундовий виставковий бій з 51-річним Роєм Джонсом, який завершився внічию.