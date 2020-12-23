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Боксер Усик розповів про можливість проведення бою із Тайсоном

Київ • УНН

 • 13678 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Український “хевівейтер” Олександр Усик висловився про повернення легендарного Майка Тайсона в бокс, передає УНН з посиланням на “The Sun”.

Боксер Усик розповів про можливість проведення бою із Тайсоном

Українець виразив думку з приводу причини повернення у ринг легенди Майка Тайсона.

“Думаю, він почав боксувати з нудьги. Людина потребує справі, яке йому подобається. Якщо Тайсон взявся за старе, то я вважаю, що це добре, оскільки він виглядає фантастично, скинув вагу і щасливий. Так чому б і ні?”, — сказав Усик.

Крім того, Усик не збирається виходити на ринг проти Тайсона.

“Не думаю, що побився б з Майком Тайсоном, скоріше б по-дружньому його обняв”, — додав Усик.

Нагадаємо, у листопаді 54-річний Тайсон провів восьмираундовий виставковий бій з 51-річним Роєм Джонсом, який завершився внічию.

Українські Національні Новини

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