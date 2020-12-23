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Боксер Усик рассказал о возможности проведения боя с Тайсоном

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинский “хевивейтер” Александр Усик высказался о возвращении легендарного Майка Тайсона в бокс, передает УНН со ссылкой на “The Sun”.

Боксер Усик рассказал о возможности проведения боя с Тайсоном

Украинец выразил мнение по поводу причины возвращения на ринг легенды Майка Тайсона.

“Думаю, он начал боксировать со скуки. Человек нуждается в деле, которое ему нравится. Если Тайсон взялся за старое, то я считаю, что это хорошо, поскольку он выглядит фантастически, сбросил вес и счастлив. Так почему бы и нет?”, — сказал Усик.

Кроме того, Усик не собирается выходить на ринг против Тайсона.

“Не думаю, что подрался бы с Майком Тайсоном, скорее бы по-дружески его обнял”, — добавил Усик.

Напомним, в ноябре 54-летний Тайсон провел восьмираундовый выставочный бой с 51-летним Роем Джонсом, который завершился вничью.

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