Боксер Усик рассказал о возможности проведения боя с Тайсоном
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Украинский “хевивейтер” Александр Усик высказался о возвращении легендарного Майка Тайсона в бокс, передает УНН со ссылкой на “The Sun”.
Украинец выразил мнение по поводу причины возвращения на ринг легенды Майка Тайсона.
“Думаю, он начал боксировать со скуки. Человек нуждается в деле, которое ему нравится. Если Тайсон взялся за старое, то я считаю, что это хорошо, поскольку он выглядит фантастически, сбросил вес и счастлив. Так почему бы и нет?”, — сказал Усик.
Кроме того, Усик не собирается выходить на ринг против Тайсона.
“Не думаю, что подрался бы с Майком Тайсоном, скорее бы по-дружески его обнял”, — добавил Усик.
Напомним, в ноябре 54-летний Тайсон провел восьмираундовый выставочный бой с 51-летним Роем Джонсом, который завершился вничью.