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Боксер Усик назвав найскладнішого для себе суперника

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії Олександр Усик прокоментував особисті виступи в 2018 році, повідомляє УНН з посиланням на "Sports Illustraded".

Боксер Усик назвав найскладнішого для себе суперника

"2018 рік був для мене дуже складним. Багато тренувань, багато подій, багато боїв, травми. Але це був і дуже успішний рік. Найболючіше стало те, що я пропустив процес росту своїх дітей. Вони виростають, починають ходити, а я не бачу, як це відбувається, оскільки більшу частину часу проводжу на тренувальних зборах. Це боляче", - зауважив українець.

Крім того, Усик відзначив, що в нього бувають моменти небажання йти на тренування та вважає, що він сам є найбільшим суперником для себе.

"Мій найскладніший суперник - це я сам. Доволі часто я не хочу йти тренуватися та боксувати. Іноді життя проходить так, що наносить тобі удари, і жити не хочеться. З цим потрібно вести боротьбу. Необхідно заставляти себе прокидатися ранком і заставляти контролювати свою вагу", - додав український чемпіон.

Як повідомляло агентство УНН, Усик провів шаховий матч із іншим чемпіоном світу з боксу. 

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