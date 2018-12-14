Боксер Усик назвав найскладнішого для себе суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії Олександр Усик прокоментував особисті виступи в 2018 році, повідомляє УНН з посиланням на "Sports Illustraded".
"2018 рік був для мене дуже складним. Багато тренувань, багато подій, багато боїв, травми. Але це був і дуже успішний рік. Найболючіше стало те, що я пропустив процес росту своїх дітей. Вони виростають, починають ходити, а я не бачу, як це відбувається, оскільки більшу частину часу проводжу на тренувальних зборах. Це боляче", - зауважив українець.
Крім того, Усик відзначив, що в нього бувають моменти небажання йти на тренування та вважає, що він сам є найбільшим суперником для себе.
"Мій найскладніший суперник - це я сам. Доволі часто я не хочу йти тренуватися та боксувати. Іноді життя проходить так, що наносить тобі удари, і жити не хочеться. З цим потрібно вести боротьбу. Необхідно заставляти себе прокидатися ранком і заставляти контролювати свою вагу", - додав український чемпіон.
Як повідомляло агентство УНН, Усик провів шаховий матч із іншим чемпіоном світу з боксу.