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Боксер Усик назвал самого сложного для себя соперника

Киев • УНН

 • 17105 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал личные выступления в 2018 году, сообщает УНН со ссылкой на "Sports Illustraded".

Боксер Усик назвал самого сложного для себя соперника

"2018 год был для меня очень сложным. Много тренировок, много событий, много боев, травмы. Но это был и очень успешный год. Больнее стало то, что я пропустил процесс роста своих детей. Они вырастают, начинают ходить, а я не вижу, как это происходит, поскольку большую часть времени провожу на тренировочных сборах. Это больно", - отметил украинец.

Кроме того, Усик отметил, что у него бывают моменты нежелания идти на тренировку и считает, что он сам является самым сложным соперником для себя.

"Мой самый сложный соперник - это я сам. Довольно часто я не хочу идти тренироваться и боксировать. Иногда жизнь проходит так, что наносит тебе удары, и жить не хочется. С этим нужно вести борьбу. Необходимо заставлять себя просыпаться утром и заставлять контролировать свой вес", - добавил украинский чемпион.

Как сообщало агентство УНН, Усик провел шахматный матч с другим чемпионом мира по боксу.

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