Боксер Усик назвал самого сложного для себя соперника

"2018 год был для меня очень сложным. Много тренировок, много событий, много боев, травмы. Но это был и очень успешный год. Больнее стало то, что я пропустил процесс роста своих детей. Они вырастают, начинают ходить, а я не вижу, как это происходит, поскольку большую часть времени провожу на тренировочных сборах. Это больно", - отметил украинец.

Кроме того, Усик отметил, что у него бывают моменты нежелания идти на тренировку и считает, что он сам является самым сложным соперником для себя.

"Мой самый сложный соперник - это я сам. Довольно часто я не хочу идти тренироваться и боксировать. Иногда жизнь проходит так, что наносит тебе удары, и жить не хочется. С этим нужно вести борьбу. Необходимо заставлять себя просыпаться утром и заставлять контролировать свой вес", - добавил украинский чемпион.

Как сообщало агентство УНН, Усик провел шахматный матч с другим чемпионом мира по боксу.